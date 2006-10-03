Генсек ООН благодарен Грузии и России

Генеральный секретарь ООН Кофи АННАН приветствовал выдачу Грузией российских военных, обвиненных Тбилиси в шпионаже, сообщает РИА Новости.

"Генсек благодарен Грузии и Российской Федерации, которые смогли разрешить вопрос ареста российских офицеров в Грузии в мирной и конструктивной манере", - говорится в заявлении, зачитанном на брифинге в ООН.

При этом он подчеркнул конструктивное посредничество ОБСЕ.

К.АННАН призвал "все стороны" к мирному урегулированию возникшего конфликта, а также "воздерживаться от заявлений и действий, способных нарушить стабильность в регионе", отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 27 сентября в Грузии были задержаны пять российских военнослужащих. Одного из них освободили, а четырем офицерам грузинские власти предъявили обвинение в шпионаже. В ответ на это почти весь состав посольства Российской Федерации в Грузии во главе с послом был эвакуирован в Москву.

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии К.ГУХТ призвали Россию и Грузию воздержаться от эскалации конфликтной ситуации.

2 октября во второй половине дня четверо российских военнослужащих были переданы грузинскими властями представителям ОБСЕ. Это состоялось в здании генпрокуратуры Грузии в присутствии действующего председателя ОБСЕ К.ГУХТА, председателя МИД Грузии Гелы БЕЖУАШВИЛИ и представителей российского посольства.

Перед церемонией передачи представитель генеральной прокуратуры Грузии зачитал такое заявление:

"Вы, подполковник Александр САВВА, майор Дмитрий КАЗАНЦЕВ, подполковник Алексей ЗАВГОРОДНИЙ, подполковник Александр БАРАНОВ, - обвиняетесь в шпионаже против Грузии. Вышеупомянутое преступление предусмотрено первой частью статьи 314 Уголовного кодекса Грузии. В связи с упомянутым, вы выдворяетесь из страны, с данного момента вам запрещается въезд на территорию Грузии", - указывалось в заявлении.