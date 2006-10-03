Угнан турецкий авиалайнер

Греческие власти сообщили о захвате турецкого пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего рейсом из Тираны в Стамбул.

Лайнер подал сигнал тревоги, когда находился в воздушном пространстве Греции. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источник в Министерстве обороны Греции, что на борту самолета находятся 107 пассажиров и шесть членов экипажа.

По последним данным, угнанный самолет совершил посадку в аэропорту итальянского города Бриндизи в сопровождении двух истребителей F-16 итальянских ВВС, передает AFP.

В Греции лайнер сопровождали четыре военных самолета, поднятых в воздух по тревоге, сообщает Sky News.

По некоторым сведениям, самолет угнан в знак протеста против предстоящего визита Папы Римского в Турцию.

На борту лайнера находятся, по меньшей мере, двое угонщиков. Глава Turkish Airlines заверил, что пассажирам и членам экипажа лайнера ничто не угрожает. "Мы считаем, что угонщики сдадутся", - заявил он.

Лента.ру