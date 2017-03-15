В Ирландии во время спасательной операции разбился вертолет: есть погибший и пропавшие без вести
00:19, 15 марта 2017Мир
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У берегов Ирландии разбился поисково-спасательный вертолет Sikorsky S-92, один человек погиб, трое считаются пропавшими без вести.
Вертолет потерял контакт около 01:00 по Гринвичу / wikipedia.org
Как сообщает Reuters, поисково-спасательный вертолет потерял контакт около 01:00 по Гринвичу.
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Вертолет оказывал помощь в эвакуации из рыболовного корабля другому воздушному судну.
Возможные причины аварии устанавливаются.
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