В Ирландии во время спасательной операции разбился вертолет: есть погибший и пропавшие без вести

00:19, 15 марта 2017
Мир
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У берегов Ирландии разбился поисково-спасательный вертолет Sikorsky S-92, один человек погиб, трое считаются пропавшими без вести.

Гелыкоптер потерял контакт около 01:00 по Гринвичу / wikipedia.org

Как сообщает Reuters, поисково-спасательный вертолет потерял контакт около 01:00 по Гринвичу.

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Вертолет оказывал помощь в эвакуации из рыболовного корабля другому воздушному судну.

Возможные причины аварии устанавливаются.

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Теги: #крушение#вертолет#Ирландия