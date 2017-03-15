В Ирландии во время спасательной операции разбился вертолет: есть погибший и пропавшие без вести

У берегов Ирландии разбился поисково-спасательный вертолет Sikorsky S-92, один человек погиб, трое считаются пропавшими без вести.

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