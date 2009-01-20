Для инаугурации Обамы закупили 5 тонн пуленепробиваемого стекла

Секретная служба США, отвечающая за охрану Барака Обамы, закупила около 5 тонн пуленепробиваемого стекла для обеспечения его безопасности во время инаугурационных мероприятий, сообщила со ссылкой на свои источники газета "Вашингтон пост".

Четырехслойное пуленепробиваемое стекло, которое способно выдержать многочисленные попадания пуль и осколков, а также обеспечить защиту от химических материалов и огня, установлено, в частности, на платформе у западных ступеней Капитолия, где будет проходить церемония инаугурации Обамы, а также на трибуне перед Белым домом, где Обама будет наблюдать за прохождением инаугурационного парада. Заказ на изготовление особого стекла под названием "прозрачная броня" для защиты Обамы стал крупнейшим по объему за всю историю Секретной службы и был сделан еще в августе, пишут РИА новости.

Инаугурации Обамы присвоен высший статус "события национальной безопасности США" и Секретная служба отвечает за координацию всех мероприятий по обеспечению безопасности всех инаугурационных мероприятий. Секретная служба не сообщает никаких деталей мер безопасности, но по данным СМИ в обеспечении охраны Обамы и инаугурационных мероприятий участвуют представители в общей сложности 58 силовых структур США, включая особое подразделение "людей в черном" - специальный отряд снайперов в количестве около 100 бойцов со специальными винтовками, которые, работая попарно, займут позиции на крышах зданий на всем протяжении Пенсильвания-авеню, по которой будет проходить инаугурационный парад.