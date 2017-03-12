Столкновения в Батуми: появились фото и видео разгона протестующих

В сети появилось видео разгона протестующих в грузинском Батуми. Участники вышли на митинг из-за конфликта между полицией и местными жителями.

Очевидцы сообщают, что до утра возле здания управления полиции не осталось протестующих, а на прилегающих улицах уже убирают мусор и поврежденные в ходе беспорядков автомобили.

Известно, что всего были госпитализирован 21 человек.

Среди пострадавших - 11 полицейских. Часть из них пострадала от действия слезоточивого газа. Также в столкновениях был ранен депутат правящей партии «Грузинская мечта».

Напомним, ситуация осложнилась в Батуми на выходных после того, как министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили дал приказ выпустить на свободу шестерых задержанных.