Чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина

03:27, 11 марта 2017
Мир
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Чиновник мэрии Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, назвал причину смерти ​постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

Виталий Чуркин / REUTERS

Так, неназванный чиновник сообщил, что причиной смерти постпреда России при ООН стал инфаркт, пишет Associated Press.

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Как отмечается, имя чиновника не называется, поскольку официально он не уполномочен говорить о смерти российского дипломата.

Как сообщал УНИАН ранее, судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка заявляет, что результаты вскрытия посла России в ООН Виталия Чуркина не будут обнародованы из-за его дипломатического статуса.

Российская сторона сообщает, что Чуркину стало плохо в офисе российской миссии ООН. Его доставили в госпиталь, где он и умер.

Напомним, Чуркин был назначен послом России в ООН в апреле 2006 года. Он внезапно умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

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Новость в сюжете: Смерть постпреда России при ООН Чуркина
Теги: #Чуркин