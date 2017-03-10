Судмедэкспертам запретили обнародовать результаты вскрытия Чуркина

В заявлении офиса председателя судебно-медицинской экспертизы, обнародованном 10 марта, отмечается, что Госдепартамент дал инструкции не оглашать результаты, ссылаясь на международное законодательство, передает Радио Свобода.

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«Дипломатический иммунитет посла Чуркина обеспечивает это», – говорится в заявлении.

Судебно-медицинские эксперты проводят исследования, когда есть подозрение на совершение преступления или же человек умер неестественным способом.

Российская сторона сообщает, что Чуркину стало плохо в офисе российской миссии ООН. Его доставили в госпиталь, где он и умер.

Напомним, Чуркин был назначен послом России в ООН в апреле 2006 года. Он внезапно умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.