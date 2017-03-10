Еще одному помощнику Ле Пен в Европарламенте выдвинули обвинение – СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на издание Le Parisien.

Подозрения следователей касаются суммы в 37 тысяч евро, которые помощник Шарль Уркад получил во второй половине 2014 года за работу в Европарламенте.

Сейчас Уркад числится графическим дизайнером партии "Национальный фронт" в Нантере.

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Напомним, полиция взяла под стражу охранника и главу предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств ЕС.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) ранее установило, что председатель партийного кабинета Катрин Гризе и охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария.

Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января, но не сделала этого. Заработок Лежьє в размере 41,5 тысячи евро необходимо вернуть до 28 февраля.