В штаб-квартире ультраправой партии Ле Пен проходят обыски

В городе Нантер около Парижа проходят обыски в штаб-квартире ультраправой партии "Национальный фронт". Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что обыски проводятся по делу о фиктивном трудоустройстве помощников председателя партии Марин Ле Пен в Европарламенте.

Читайте такжеПрокремлевски настроенная Ле Пен подтвердила намерение выйти из НАТО

Отмечается, что председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и охранник Тьери Леж'е были фиктивно трудоустроены как помощники европарламентария.

Напомним, Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января, а заработок Леж'е - 41,5 тысячу евро политик должна начислить до 28 февраля.

Ле Пен заявила, что не будет "подвергаться преследованиям", возвращая деньги обратно. Через это Европарламент будет удерживать половину ее заработной платы до полной уплаты.