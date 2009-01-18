Израильские войска ушли с основных позиций в секторе Газа

Израильские войска в воскресенье ушли с основных позиций в секторе Газа, которые они занимали в течение двух недель наземной фазы операции против палестинских боевиков, сообщили местные радиостанции и очевидцы.

Как передает РИА «Новости», танки и пехота покинули бывшее еврейское поселение Нецарим, где их присутствие делило сектор Газа напополам, блокируя сообщение между севером и югом анклава. "Нецаримская" группировка принимала участие в масштабных "зачистках" южных предместий Газы: Тель аль-Хауа, Шейх-Иджлин, Зейтун, Муграка и Захра.

Израильские войска покинули небольшой плацдарм на юге Газы - в районе аэропорта города Рафаха и на востоке города Хан-Юниса. В этом районе было относительно спокойно, единственной "горячей точкой" стали окрестности приграничного села Хузаа.

Ушли военные и с ключевых позиций на севере - с окраин городов Бейт-Лахия, Джебалия, восточных и северных предместий столичного города Газы. Именно в этих местах проходили самые кровопролитные бои кампании, унесшей в общей сложности жизни 1,3 тысячи палестинцев.

Операция закончилась минувшей ночью после того, как Израиль согласился на одностороннее прекращение огня. При этом было объявлено о сохранении в секторе Газа на неопределенное время израильского военного присутствия. Вывод войск Израиль обусловил полным прекращением палестинских ракетных обстрелов.