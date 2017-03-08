В ООН осудили антимиграционную политику Трампа

Кроме того, как заявил аль-Хусейн во время своей ежегодной речи в Совете по правам человека ООН в Женеве в среду, 8 марта, коллективные выдворения иностранцев из США могут нарушать международное право, как сообщает DW.

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По его словам, следует проявлять больше лидерства, чтобы противостоять волне "дискриминации и диффамации в отношении целых сообществ, таких как мексиканцы и мусульмане" в Соединенных Штатах, пишет Reuters. Аль-Хусейн также осудил попытки Трампа "запугать или взорвать журналистов и судей".

Как сообщал УНИАН, 6 марта президент США Дональд Трамп подписал новый антимиграционный указ, в котором содержится временный запрет въезжать в США гражданам ряда стран, подавляющее большинство населения которых - мусульмане.