Москва не воспринимает суверенитет Украины
Немецкая газета назвала статью "За горло"
Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» считает, что одной из причин газового конфликта является невосприятие Россией суверенитета Украины.
Об этом говорится в статье «За горло», опубликованной в этом немецком издании 16 января этого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
В частности, комментируя “газовый конфликт” между Украиной и Россией, издание отмечает, что “в газовом конфликте много чего сомнительного, но понятно одно: Москва не воспринимает суверенитет Украины”.
По мнению журналистов издания, “по ту сторону пропаганды и лжи, однако, есть и несколько определенных вещей. В частности, то, что для Украины, этой турбулентной молодой демократии, в нынешнем конфликте – так же как для Грузии в августе – речь идет, ни больше ни меньше, как о независимости».
Газета отмечает, что в такой ситуации евроатлантическое руководство в Киеве оказывается перед драматичным выбором: или продолжать придерживаться своего курса на запад, но при этом в связи с неизмеримо высшей московской штрафной ценой учитывать риск социальной неразберихи с непредсказуемыми последствиями; или в обмен на более выгодные условия поставок уступить.
“Тогда Украина, подобно Беларуси, вернулась бы в сферу гегемонии российского доминирования и перестала бы мечтать о Европейском Союзе и НАТО”, говорится в статье.