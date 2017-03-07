Южная Корея намерена ввести новые санкции в отношении КНДР за ракетные пуски

Правительство Республики Корея и правящая Партия свободы договорились о необходимости введения еще более жестких санкций в отношении КНДР в ответ на проведенные ею новые ракетные пуски. Об этом сообщил журналистам в Сеуле представитель политического объединения Ли Хён Чже, передает ТАСС.

"Достигнута соответствующая договоренность тесно работать с Вашингтоном в формате "два плюс два", который подразумевает участие представителей МИД и Минобороны двух стран", - отметил он.

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"Стороны согласились с необходимостью ввести новые, крайне жесткие санкции в отношении Пхеньяна. Достигнута также договоренность внимательно отслеживать все шаги Севера и быть готовыми к очередным провокациям", - подчеркнул политик, добавив, что вопрос об усилении ограничительных мер будет поднят южнокорейской стороной и в ООН.

КНДР 6 марта запустила четыре ракеты со своего западного побережья в направлении Японского моря. Они пролетели около 1 тысячи км, три из них упали в японскую исключительную экономическую зону.

Как сообщалось, в Северной Корее запуски ракет назвали "отработкой ударов по базам США". После этого заявления США и Япония при участии Южной Корее попросили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.