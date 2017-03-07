"Отработка ударов по базам США": в КНДР назвали цель запусков ракет

Как передает republic со ссылкой на yonhap, перед военными КНДР стояла задача «ударить по основным позициям империалистических агрессивных сил США в Японии». За запуском ракет наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Читайте такжеМИД Украины жестко осудил запуск баллистических ракет КНДР

Как добавило Reuters, лидер КНДР также отдал приказ «все время быть готовыми занять позиции и своим огнем уничтожить противника».

После этого заявления США и Япония при участии Южной Корее попросили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, КНДР осуществила запуск ракет неизвестного типа на полигоне Тонгчанг-ри, на котором находится ракетная база.