КНДР осуществила запуск ракеты неизвестного типа

Об этом сообщает агентство yonhap со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Южной Кореи.

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Запуск был произведен в 07:36 по местному времени в районе населенного пункта Тончханни в провинции Пхенан-Пукто. Ракета, вероятно, упала в акваторию Японского моря недалеко от восточного побережья КНДР.

Не исключено, что это были испытания межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

Как сообщает издание Jiji Press, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга заявил о четырех ракетах Северной Кореи, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.