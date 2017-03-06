КНДР осуществила запуск ракеты неизвестного типа
02:09, 06 марта 2017Мир
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КНДР осуществила запуск ракеты неизвестного типа на полигоне Тонгчанг-ри, на котором находится ракетная база.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает агентство yonhap со ссылкой на заявление комитета начальников штабов Южной Кореи.
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Запуск был произведен в 07:36 по местному времени в районе населенного пункта Тончханни в провинции Пхенан-Пукто. Ракета, вероятно, упала в акваторию Японского моря недалеко от восточного побережья КНДР.
Не исключено, что это были испытания межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.
Как сообщает издание Jiji Press, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга заявил о четырех ракетах Северной Кореи, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.
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