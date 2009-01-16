Самолет, на борту которого было 155 человек, упал в Гудзон (фоторепортаж)

Пассажирский самолет, на борту которого было 155 человек, упал в реку Гудзон в Нью-Йорке.

Уже через несколько минут после аварии к самолету подошли катера и паромы спасателей. Всех 150 пассажиров и 5-ых членов экипажа удалось вытянуть из ледяной воды живыми. Правда, некоторые получили незначительные травмы.

“Эйрбас А-320” вылетел из нью-йоркского аэропорта и должен был лететь в Северную Каролину. Однако уже через три минуты после взлета начал падать.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение воздушного судна с птицами, из-за чего у самолета отказали сразу два двигателя.

ICTV