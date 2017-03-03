The Daily Beast: Россия разжигает информационную войну с Западом

Об этом пишет Илан Берман в статье "Россия разжигает информационную войну с Западом", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Если говорить о российской пропаганде, мы еще ничего не видели.

В последние несколько месяцев, американцы осознали то, с чем уже слишком хорошо знакомы европейцы: всеобъемлющую, разрушительную сущность российской пропаганды. Попытки России, вмешаться в президентские выборы США, остаются главной темой национальных дебатов – той, которая, даже сейчас, может привести к новым расследованиям Конгресса и политическим столкновениям между Капитолийским холмом и новым Белым домом.

Тем не менее, американцы до сих пор плохо понимают масштаб пропагандистской машины России. Многие теперь, возможно, знакомы с самыми резонансными московскими СМИ, например, телеканалом RT (которому российское государство ежегодно выделяет около $ 250 миллиардов) и кричащий "новостной" веб-сайт "Спутник" (который также щедро финансируется Кремлем ). Но все же полный спектр информационных операций России по-прежнему может оценить только небольшая группа экспертов по внешней политике и национальной безопасности, которые были вынуждены бороться с их далеко идущими и негативными последствиями.

Эти усилия огромны, они требуют миллиардов долларов и десятков отечественных и зарубежных СМИ для создания архитектуры, которая затмевает дезинформационное наступление Советского Союза против Запада во время холодной войны. Их цель ясна и однозначна: скрыть объективные факты с помощью самого настоящего "потока лжи", чтобы, тем самым, посеять сомнения среди западных правительств, подорвать доверие к демократическим институтам, и завоевать большую симпатию к российскому правительству (или, по крайней мере, большую свободу действий) за свои действия за рубежом.

В прошлом месяце, во время выступления перед Думой, нижней палатой российского парламента, министр обороны РФ Сергей Шойгу официально объявил о создании нового военного подразделения, для проведения "информационных операций" против противников страны. Цель новой инициативы, по словам Владимира Шаманова, главы Комитета по обороне, заключается в "защите интересов национальной обороны и участии в информационной войне".

До сих пор о новом подразделении известно не много. В своем выступлении Шойгу не уточнил полномочия новой группы, или ее численность. (Общее количество солдат на активной службе в "информационных войсках" оценивается примерно в 1000 человек, с бюджетом около $ 300 млн в год). Тем не менее, заявление имеет большое значение, по крайней мере, по двум причинам.

Во-первых, оно знаменует собой кульминацию постоянной милитаризации российской пропаганды. Когда-то дезинформация рассматривалась, в основном, как политическая стратегия, призванная формировать зарубежные представления о советской (а позже российской) манере поведения, но теперь дезинформация постепенно принимает отчетливо военный характер.

В 2013 году Министерство обороны России, по сообщениям, создало специальную "научную компанию" с полномочиями по подготовке солдат для информационных операций. После этого, российская армия ворвалась в информационное пространство с удвоенной силой, завоевав огромную – и агрессивную роль – в формировании иностранного мнения и восприятия. На сегодняшний день, в соответствии с оборонной доктриной страны 2014 года, манипулирование "информацией" стало одним из важнейших элементов российской военной стратегии.

Эта дезинформация с большим успехом применяется в Украине, в которой Россия разожгла конфликт в 2014 году, и где Москва продолжает оказывать поддержку пророссийским сепаратистам в попытке дестабилизировать государство. На протяжении всего этого времени Москва манипулировала СМИ, чтобы скрыть всю степень своей вовлеченности в кризис, и усложнить реакцию Запада. Также и в Сирии, российская армия захватила ведущую роль в формировании представлений о конфликте через социальные медиа и другие новости. Это помогло Кремлю в значительной степени скрыть реальные действия российских войск на поле боя в Сирии. Теперь можно ожидать интенсификации всех этих усилий.

Но новое подразделение военной пропаганды Москвы имеет большое значение и по другой причине. Его создание предвещает разжигание Россией "информационной войны" против Запада. В последние годы российская пропаганда стала распространенной проблемой во всей Европе, где кремлевские СМИ пытались поддержать крайние политические партии, дискредитировать прозападных политиков, а также продвигать российское видение мировых событий. Также, с помощью "фальшивых новостей" и ложного толкования политики, они неоднократно пытались вбить клин между членами альянса НАТО, который Москва рассматривает как реальную угрозу для своих геополитических амбиций.

Теперь, это информационное наступление готово вступить в новую фазу. "Пропаганда должна быть разумной, компетентной и эффективной", - подчеркнул Шойгу во время представления новых информационных войск страны. Очевидно, российские чиновники считают, что их новые силы военной пропаганды – шаг в этом направлении. Тогда, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны считать, что им отправили официальное предупреждение.