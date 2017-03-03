Флинн и зять Трампа Кушнер встречались с российским послом - СМИ

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, передает Украинская правда.

По словам источников, встреча происходила в башне Trump Tower в Нью-Йорке, ее цель - "установить связь между новой администрацией и российским правительством".

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Отмечается, что частота и масштабы этих встреч остаются неясными. Белый дом неоднократно пытался преуменьшить любые связи с Кисляком.

Газета отмечает, что контакты между переходной администрацией и официальными представителями других стран являются обычными. Однако сейчас такие связи имеют большое значения, так как ФБР расследует вмешательство России в выборы в США.

Представитель Белого дома Хоуп Хикс подтвердила, что Кушнер и Флинн встречались в декабре с Кисляком. По ее словам, встреча тогда длилась 20 минут и с тех пор Кушнер больше не встречался с послом РФ.

Также Хикс заявила, что Кушнер провел встречи с представителями многих стран.