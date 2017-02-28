В Конго на шахтах по добыче кобальта работают 4-летние дети (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На рудниках в тяжелых условиях малыши работают за копейки. День их работы стоит чуть больше 2,5 гривень.

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Как известно, из кобальта изготавливают детали современных гаджетов - его используют в аккумуляторах смартфонов и ноутбуков. Наибольшее количество кобальта добывают именно в Конго.

По данным журналистов, его по дешевке скупают китайские компании, а потом перепродают крупным корпорациям, потому что законодательство большинства стран мира позволяет производителям не отчитываться, кто этот металл производит.

Как сообщалось, на Донбассе из-за боевых действий пострадал 1 миллион детей.