В Конго на шахтах по добыче кобальта работают 4-летние дети (видео)
Журналисты Sky News выяснили, что на шахтах по добыче кобальта, из которого изготавливают детали гаджетов, в Конго работают четырехлетние дети.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На рудниках в тяжелых условиях малыши работают за копейки. День их работы стоит чуть больше 2,5 гривень.
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Как известно, из кобальта изготавливают детали современных гаджетов - его используют в аккумуляторах смартфонов и ноутбуков. Наибольшее количество кобальта добывают именно в Конго.
По данным журналистов, его по дешевке скупают китайские компании, а потом перепродают крупным корпорациям, потому что законодательство большинства стран мира позволяет производителям не отчитываться, кто этот металл производит.
Как сообщалось, на Донбассе из-за боевых действий пострадал 1 миллион детей.