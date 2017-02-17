На Донбассе из-за боевых действий пострадал 1 миллион детей - ЮНИСЕФ

Об этом говорится в пресс-релизе Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

«Тогда как конфликт, продолжающийся с разной интенсивностью в восточной Украине, вступает в свой четвертый год, 1 миллион детей нуждаются в неотложной гуманитарной помощи – а это почти вдвое больше, чем в прошлом году», - сказано в пресс-релизе.

В Детском фонде ООН отметили, что рост числа детей (речь идет о еще 420 тысячах девочек и мальчиков), которые нуждаются в помощи, связан с продолжающимися боевыми действиями и постоянным ухудшением условий жизни в восточной Украине, откуда в другие регионы Украины были вынуждено переехать около 1,7 миллиона человек, многие семьи потеряли источники дохода и доступ к социальной помощи и здравоохранению, а стоимость жизни резко возросла.

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«Это невидимое чрезвычайное положение – кризис, о котором большинство мира уже забыло. В течение последних трех лет дети на востоке Украины живут в постоянном страхе непредсказуемых боевых действий и обстрелов. Их школы были разрушены, они были вынуждены покинуть свои дома, и потеряли доступ к базовым благам как тепло и вода», - сказала глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

В пресс-релизе отмечается, чтосотни случаев нарушения режима прекращения огня ежедневно обостряют риски для физической безопасности и психологического благополучия детей. «Эта ситуация является особенно острой приблизительно для 200 тысяч ребят, проживающих в пределах 15 километров с обеих сторон от линии конфликта на востоке Украины – линии, разделяющей подконтрольные и не подконтрольные Правительству территории, и где боевые действия наиболее интенсивные», - заявили в ЮНИСЕФ.

«19 тысяч детей в этой зоне подвергаются угрозе пострадать от мин и не разорванных боеприпасов, а 12 тысяч детей живут в населенных пунктах, подвергающихся обстрелам минимум раз в месяц. Тысячам детей приходится регулярно прятаться в импровизированных бомбоубежищах», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, замечают в Детском фонде ООН, учителя, психологи и родители сообщают о признаках тяжелого психосоциального стресса у детей, в том числе о ночных кошмарах, агрессии, социальной самоизоляции и панике, вызываемой громкими звуками. Более 740 школ – а это каждая пятая в пораженных районах были разрушены или повреждены.

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ЮНИСЕФ в очередной раз призывает все стороны конфликта немедленно вернуться к своим обязательствам по прекращению огня, которые они взяли на себя в Минске в августе 2015 года, и уважать нормы международного гуманитарного права, в том числе по обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.

«После трех ужасных лет дети в восточной Украине срочно нуждаются в длительном мире, чтобы их ненужные страдания прекратились», – подчеркивает Барберис.