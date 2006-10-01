Boeing столкнулся с самолетом VIP-класса (9 фото)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да СИЛВА объявил в стране трехдневный траур в связи с авиакатастрофой Boeing 737 авиакомпании GOL, в которой погибли 155 человек.

Как передает NEWS.ru, по предварительным данным, в авиакатастрофе Boeing 737 в Бразилии никто не выжил, сказал представитель ВВС страны.

Спасатели смогли спуститься к обломкам Boeing. Самолет упал в труднодоступном районе штата Мату-Гроссу, на территорию индейских резерваций Алту Шингу в 200 километрах от населенного пункта Пейшоту ди Азеведу.

Тела погибших будут подвергнуты экспертизе и идентификации, а затем, если это будет необходимо, перевезены в столицу страны - Бразилиа, сообщил представитель ВВС. Он отметил, что признаков взрыва или горения самолета не обнаружено.

Как сообщалось, 29 сентября в 15.35 по местному времени Boeing 737 бразильской авиакомпании GOL вылетел из Манауса по маршруту Манаус - Бразилиа - Рио-де-Жанейро. В 16.48 связь с экипажем была прервана, и самолет исчез с радаров диспетчеров.

Фото погибшего Боинга над Рио-де-Жанейро (май, 2006).

По неподтвержденной версии, Boeing столкнулся с самолетом меньшего размера VIP-класса Legacy, летевшим в противоположном направлении. Самолет Legacy совершил экстренную посадку на ближайшей военной базе.

Legacy 600; с таким, вероятно, столкнулся Боинг.

По официальным данным, на борту самолета Boeing находилось 149 пассажиров и шестеро членов экипажа. Как сообщили в представительстве GOL, самолет вышел из строительных ангаров 12 сентября и имел всего 200 часов полетного времени.

Фото AP и Reuters.