В Брюсселе эвакуировали концертный зал из-за сообщения о бомбе
01:46, 26 февраля 2017Мир
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Также эвакуировали людей из нескольких соседних учреждений.
Сообщение поступило перед концертом певицы Jain / rtbf.be
В центре Брюсселя полиция эвакуировала людей из концертного зала Ancienne Belgique из-за сообщения о бомбе, сообщает RTBF.
Отмечается, что также были эвакуированы люди из нескольких расположенных поблизости учреждений и кафе напротив.
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Сообщение о возможной бомбе поступило перед концертом певицы Jain, послушать которую собралось около 1 тыс. людей. В результате обследования помещения, взрывчатку не нашли и людям разрешили вернуться в зал. Концерт начался с опозданием, говорится в сообщении.
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