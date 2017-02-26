В Брюсселе эвакуировали концертный зал из-за сообщения о бомбе

В центре Брюсселя полиция эвакуировала людей из концертного зала Ancienne Belgique из-за сообщения о бомбе, сообщает RTBF.

Отмечается, что также были эвакуированы люди из нескольких расположенных поблизости учреждений и кафе напротив.

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Сообщение о возможной бомбе поступило перед концертом певицы Jain, послушать которую собралось около 1 тыс. людей. В результате обследования помещения, взрывчатку не нашли и людям разрешили вернуться в зал. Концерт начался с опозданием, говорится в сообщении.