Сегодня проходят выборы в Австрии, Боснии и Венгрии
10:09, 01 октября 2006Мир
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Шансы и "расклады" власти
Сегодня, 1 октября, проходят выборы в Австрии, Боснии и Венгрии.
Как передает радио «Свобода", в результате всеобщих выборов в Австрии ожидается возвращение к власти Консервативной партии канцлера Вольфганга ШЮССЕЛЯ.
В Боснии избирают коллективный президиум и парламент страны, а также законодательные собрания двух автономных образований - Республики боснийских сербов и Мусульмано-Хорватской федерации.
В Венгрии - местные выборы, которые рассматриваются как проверка на прочность власти нынешнего премьер-министра Ференца ДЮРЧАНЯ, который недавно признался, что скрывал правду об экономическом положении в стране, чтобы выиграть выборы. Это вызвало массовые акции протеста в стране.
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