Сегодня проходят выборы в Австрии, Боснии и Венгрии

Сегодня, 1 октября, проходят выборы в Австрии, Боснии и Венгрии.

Как передает радио «Свобода", в результате всеобщих выборов в Австрии ожидается возвращение к власти Консервативной партии канцлера Вольфганга ШЮССЕЛЯ.

В Боснии избирают коллективный президиум и парламент страны, а также законодательные собрания двух автономных образований - Республики боснийских сербов и Мусульмано-Хорватской федерации.

В Венгрии - местные выборы, которые рассматриваются как проверка на прочность власти нынешнего премьер-министра Ференца ДЮРЧАНЯ, который недавно признался, что скрывал правду об экономическом положении в стране, чтобы выиграть выборы. Это вызвало массовые акции протеста в стране.