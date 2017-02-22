Помощников Ле Пен взяли под стражу: "подруга Путина" платила им из бюджета ЕС за несуществующую работу

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

Перед этим Катрин Гризе и Тьери Лежье были допрошены судебной полицией.

Их обвиняют в том, что они получали плату за несуществующую работу.

Читайте такжеКлимкин планирует в марте встретиться с кандидатом в президенты Франции Ле Пен

Сама Марин Ле Пен считает дело политическим заговором против нее.

"Французы знают как отличить реальные дела и политический заговор", - заявила она.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) ранее установило, что председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария.

Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Леж'е в размере 41,5 тысячи евро необходимо вернуть до 28 февраля.