Владельцы пивных протестуют против больших бокалов под пиво

В Бельгии владельцы пивных направили в государственный Совет по вопросам конкуренции жалобу на одну из бельгийских пивоваренных компаний, производящую популярный в стране сорт "пильса".

Как сообщили местные СМИ, держатели питейных заведений пожаловались на то, что пивоваренная компания выпустила в рекламных целях новые фирменные бокалы, емкость которых на 2,5 сантилитра (3 сантиметра) больше, чем у тех, в которые они были обязаны разливать пиво до сих пор.

Владельцы пивных утверждают, что с увеличением емкости бокалов с 25 до 27,5 сантилитров они стали терять в прибыли.

Из одной 50-литровой бочки бармены отныне могут розлить не более 175 бокалов пива при сохранении прежней цены. Это на 17% меньше прежнего объема, и приводит к потере 22 евро 50 евроцентов с каждой бочки, жалуются владельцы питейных заведений.

Компания-производитель, со своей стороны, заявила, что выпуск новых бокалов под фирменное пиво вызван исключительно заботой о потребителях: увеличенная на 2,5 сантилитра емкость повышает густоту пены, что является "одним из критериев качества, которое присуще хорошему бокалу пива".

Бельгийцы приучены пить пиво из бокалов, а не из кружек. Каждый определенный сорт напитка имеет свой бокал оригинальной формы.

При том же, что в Бельгии помимо традиционных "пильсов" пользуется спросом широкий ассортимент продукции, сваренной в аббатствах монахами-траппистами, а также сорта уникального брюссельского "гез", который сбраживается на открытом воздухе благодаря микроорганизмам, пива-брют, "белого" (нефильтрованного) и "красного", то бокалов вполне хватит на целую коллекцию.

Их форма различна - от чашеобразных до круглых и с узким горлышком. При этом на каждый из бокалов нанесен лейбл той марки пива, для потребления которого он предназначен.

Сами бельгийцы объясняют наличие той или иной формы бокала необходимостью должным образом ощутить неповторимость вкуса пенистого напитка.

Между тем качественные прилагательные "пенистый" и "ячменный" к бельгийскому пиву подходят, но с некоторой натяжкой - отдельные сорта практически не дают пены при розливе, а ячмень при их производстве не используется.

РИА "Новости"