США возложили вину за газовый конфликт на Россию

США возложили на Россию вину за газовый конфликт с Украиной, который привел к существенному сокращению экспорта газа европейским потребителям. С соответствующими резкими комментариями выступили сегодня сразу два представителя администрации Белого дома.

Так, официальный представитель Госдепартамента США Роберт Вуд указал, что прекращение поставок газа в зимний период населению является "совершенно неприемлемым", передает Associated Press. "Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась прозрачным и деловым способом, и чтобы это произошло как можно скорее", - отметил он.

Еще более резкими были высказывания советника по национальной безопасности США Стивена Хэдли, который предупредил, что использование Москвой экспорта в качестве инструмента для запугивания соседних стран негативно сказывается на ее международном имидже. По его словам, если Россия будет и дальше "продолжать угрожать своим соседям и манипулировать доступом к энергоресурсам", то ей придется забыть о каком-либо большем влиянии на международной арене. Будущей администрации Белого дома во главе с Бараком Обамой придется "балансировать на грани сотрудничества и конфронтации" с Россией, чьи намерения неясны, но которая проявляет агрессивность.

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