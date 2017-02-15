Пропаганда ужаса и террора – Кремль возмутился из-за премии World Press Photo снимку убийства посла России

В России возмущены присуждением премии World Press Photo фотографу Бурхану Озбилиджи за снимок с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом заявили в российском посольстве в Анкаре.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение является «деморализаторським» и показывает «полную деградацию этики и моральных ценностей».

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Кроме того, в зави посольства также отмечается, что снимки фотографа Associated Press является неприемлемой «пропагандой ужаса и террора».

Напомним, российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтинташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в июле 2016 года.