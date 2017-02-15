Маккейн отреагировал на тайное развертывание Россией новых крылатых ракет

Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн, говорится в сообщении на сайте политика.

"Развертывание Россией крылатых ракет с ядерными боеголовками наземного базирования в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является значительной военной угрозой для Вооруженных сил США и наших союзников по НАТО", - подчеркнул сенатор.

Конгресс США, продолжил Маккейн, двумя последними оборонными законопроектами ясно дал понять, что нарушение договора РФ требует содержательного ответа.

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Поэтому, по словам американского сенатора, для новой администрации Трампа настало время принять срочные меры, чтобы усилить сдерживающую позицию в Европе и защитить союзников.

"В более широком смысле мы должны продолжить текущую модернизацию ядерных сил США и быть готовыми противостоять ядерной доктрине России, в которой содержится призыв об использовании ядерного оружия первыми", - подчеркнул Маккейн.

Ранее The New York Times писал, что Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, несмотря на жалобы американских чиновников на то, что это нарушает контрольный ориентир Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который помог поставить точку в холодной войне.