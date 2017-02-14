В правительстве США считают, что к убийству брата Ким Чен Ына причастны агенты из Северной Кореи
23:51, 14 февраля 2017Мир
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Правительство США уверенно в том, что старшего брата лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына - Ким Чон Нама убили северокорейские спецслужбы.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правительстве.
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В то же время собеседник агентства не уточнил, как именно был убит Ким Чен Нам, и не предоставил каких-либо доказательств, на основании которых был сделан вывод о причастности к преступлению спецслужб КНДР. По его словам, на данный момент все обстоятельства выясняются.
Как сообщал УНИАН, Ким Чон Нам был убит. Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.
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Новость в сюжете: Убийство брата Ким Чен Ына