В правительстве США считают, что к убийству брата Ким Чен Ына причастны агенты из Северной Кореи

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правительстве.

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В то же время собеседник агентства не уточнил, как именно был убит Ким Чен Нам, и не предоставил каких-либо доказательств, на основании которых был сделан вывод о причастности к преступлению спецслужб КНДР. По его словам, на данный момент все обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНИАН, Ким Чон Нам был убит. Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.