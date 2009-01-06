Поставки российского газа в Турцию через Украину прекращены

Поставки российского природного газа в Турцию по газопроводу, проходящему через территорию Украины, во вторник, 6 января, полностью прекращены. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Хильми ГЮЛЕР.

По его словам, для покрытия потребностей страны в газе увеличены поставки российского газа по трансчерноморской магистрали "Голубой поток".

"Мы увеличили импорт газа по "Голубому потоку" и принимаем необходимые меры, чтобы не допустить серьезных сбоев в поставках энергоносителей", - сказал турецкий министр.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдову, Болгарию, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию, Германию. НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены в ОАО «Газпром».