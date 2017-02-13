В Белом доме изучают контакты советника Трампа по нацбезопасности с Кремлем

Как сообщает Русская служба BBC, ранее появились сообщения, что генерал-лейтенант в отставке Флинн обсуждал возможную отмену санкций в отношении Москвы с российским послом Сергеем Кисляком - за несколько недель до вступления Дональда Трампа в должность президента.

В то же время старший советник Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер на выходных не воспользовался ни одной из нескольких возможностей выступить в защиту Флинна, что ставит под сомнение прочность позиций отставного генерала в администрации американского президента.

Известно, что Майкл Флинн говорил по телефону с Сергеем Кисляком в декабре.

Позже и Флинн, и нынешний вице-президент Майк Пенс отрицали, что в ходе этого разговора были затронуты санкции, введенные Вашингтоном против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, и позже - после скандала с хакерскими атаками на американские политические институты.

Однако девять бывших и нынешних членов американской администрации рассказали газете Washington Post, что в ходе разговора Флинна с Кисляком поднимался вопрос санкций.

После этого представитель Флинна сообщил, что тот "не может сказать наверняка", обсуждал ли он санкции.

Американское законодательство запрещает частным лицам вмешиваться в вопросы международной политики страны.

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Стивена Миллера несколько раз спрашивали о Флинне журналисты, однако он сказал, что не может комментировать "этот деликатный вопрос". Президент Трамп пока также ничего не сказал по этому поводу.

Как сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на двух представителей президентской администрации, Трамп обеспокоен сложившейся ситуацией, однако пока не решил, попросит ли Флинна подать в отставку.