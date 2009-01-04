Израильские войска ведут наступление в пяти направлениях

Израильские войска разделили в воскресенье надвое сектор Газа, дойдя в центре анклава от восточной границы до побережья Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.

Наступление, начавшееся накануне вечером, развивается по пяти направлениям. Войска действуют в пределах или окрестностях северных городов Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Джебалия, в приграничном с Египтом городе Рафахе, в южных и восточных предместьях города Газы.

Корреспондент РИА Новости наблюдал израильские танки, которые вышли к морю южнее Газы, по сути, разрезав палестинский анклав на две части. По неподтвержденным данным, такой же прорыв был совершен севернее Газы - крупнейшего палестинского города с населением 700 тысяч человек.

Официальные сведения о палестинских потерях - девять убитых, однако местные власти признают, что эта цифра не отражает реальной картины. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о "десятках" боевиков, убитых или раненых в столкновениях с наступающими войсками.

С израильской стороны есть 30 раненых военнослужащих, двое из них - тяжело.

Целью операции военные объявили уничтожение инфраструктуры палестинских группировок и захват районов, откуда боевики ведут ракетные обстрелы Израиля.