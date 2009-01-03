США возобновляют закупки нефти для стратегических запасов

Администрация Джорджа Буша приняла решение возобновить закупки сырой нефти для пополнения стратегических нефтяных резервов страны, говорится в распространенном в пятницу в Вашингтоне заявлении министерства энергетики США.

"Министерство энергетики планирует воспользоваться недавним резким снижением цен на сырую нефть для выхода на рынок, чтобы в случае получения приемлемых предложений закупить примерно 12 миллионов баррелей сырой нефти", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что на закупки нефти будут направлены 600 миллионов долларов и что министерство ожидает предложения о поставках нефти в феврале, марте и апреле 2009 года.

"Закупки в 2009 году заполнят до отказа хранилища текущей емкости в размере 727 миллионов баррелей и обеспечат США защиту от необходимости импорта в течение примерно в 70 дней", - говорится в сообщении.

В прошлом году Конгресс США ввел временный запрет на закупки нефти для пополнения стратегических нефтяных резервов США из-за высоких мировых цен на нефть. Запрет истек 31 декабря.

РИА "Новости"