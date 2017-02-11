В США демократы призвали расследовать контакты советника по нацбезопасности Флинна с Россией

В США законодатели от Демократической партии призвали расследовать, действительно ли нынешний советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал санкции в отношении России с послом этой страны в США еще при власти Барака Обамы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Они заявляют, что такие телефонные разговоры, о которых широко сообщили средства информации в США, если они действительно были, могли нарушить законы США, запрещающие вести внешнеполитическую деятельность частным лицам – а именно в таком статусе был тогда Флинн.

Сенаторы-демократы Эд Марки и Крис Мерфи призвали к расследованию, а ряд других видных демократов призвали президента вообще уволить советника.

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Главный демократ в комитете по делам разведки Палаты представителей Адам Шифф заявил, в частности, есть серьезные сомнения относительно действий Майкла Флинна и относительно вообще его пригодности для нынешней должности.

Еще двое сенаторов-демократов, Ричард Блументал и Джин Шагин, обратились к спецслужбам США с просьбой проверить допуски советника к государственным тайнам. Они заявляют, что сообщения о действиях Флинна возбуждают сомнения в его пригодности для того, чтобы и дальше иметь доступ к секретной информации.

Как сообщал УНИАН, вчера американское издание The Washington Post сообщило, что советник по национальной безопасности в Белом доме Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа в частной беседе обсуждал с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком американские санкции против РФ.

Общение Флинна с Кисляком было расценено некоторыми американскими чиновниками как неуместное и которое также направило потенциально неправомерный сигнал Кремлю, что в РФ могут ожидать отмены введенных в декабре 2016 года администрацией Барака Обамы санкций за незаконное вмешательство РФ в избирательный процесс в США.

Сам Флинн заявил журналистам, что не может с уверенностью сказать, обсуждал ли он санкции во время разговоров с Кисляком.