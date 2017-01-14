Советник Трампа и посол России пять раз общались по телефону в день введения новых санкций - Reuters

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и посол России в США Сергей Кисляк пять раз общались по телефону 29 декабря — в день, когда Барак Обама ввел санкции в отношении России за вмешательство в выборы.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По информации собеседников агентства, звонки состоялись в период после того, как посольство России было уведомлено о санкциях, и до того момента, как президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия не станет предпринимать ответных действий.

Один из источников уточнил, что администрация Обамы уведомила российского посла Сергея Кисляка о новых санкциях за час до того, как решение было обнародовано.

Официальный представитель Трампа подтвердил лишь один телефонный разговор, состоявшийся 29 декабря между Флинном и Кисляком. При этом, по его словам, санкции они не обсуждали.

Источники Reuters подчеркнули, что не знают, кто был инициатором этих звонков. О содержании этих разговоров они также ничего не знают. Один из источников добавил, что ничего особенно необычного и противоправного в том, что российский посол говорил с советником Трампа, не видит. Собеседник предположил, что Москва, скорее всего, хотела понять, что думает команда Трампа о новых санкциях.

Официальный представитель Госдепа Марк Тонер подтверждает эту версию, отмечает агентство. В пятницу он заявил, что Вашингтон «не видит проблем в контактах между членами новой администрации и иностранными должностными лицами».

29 декабря администрация Барака Обамы ввела новые санкции в отношении России за ее вмешательство в выборы президента США. В частности, из США были выдворены 35 российских дипломатов.