Представитель Еврокомиссии: ЕС не ощутил уменьшения поставок газа

Европейский Союз не ощутил сегодня уменьшения поставок газа.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии Феррана ТАРРАДЕЛЛАСА ЭСПУНИ, ЕС не заметил никаких «отклонений в объемах» газа, который поставляется в ЕС через Украину.

«В это утро объемы были нормальными», - сказал представитель Еврокомиссии.

В то же время, по его словам, Еврокомиссия продолжает следить за развитием событий.

Как сообщалось, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта.

Сегодня, 2 января, официальный представитель российского «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина ведет несанкционированный отбор российского газа, который идет украинскими магистральными трубопроводами на экспорт в Европу.

В свою очередь ряд стран ЕС, в частности ФРГ, Чехия, Словакия, Австрия, Польша, заявили, что поставки остаются на прежнем уровне, и газ поступает в полном объеме.