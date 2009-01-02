Представитель Еврокомиссии: ЕС не ощутил уменьшения поставок газа
Европа следит за развитием событий
Европейский Союз не ощутил сегодня уменьшения поставок газа.
Как сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии Феррана ТАРРАДЕЛЛАСА ЭСПУНИ, ЕС не заметил никаких «отклонений в объемах» газа, который поставляется в ЕС через Украину.
«В это утро объемы были нормальными», - сказал представитель Еврокомиссии.
В то же время, по его словам, Еврокомиссия продолжает следить за развитием событий.
Как сообщалось, с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Украину. Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта.
Сегодня, 2 января, официальный представитель российского «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина ведет несанкционированный отбор российского газа, который идет украинскими магистральными трубопроводами на экспорт в Европу.
В свою очередь ряд стран ЕС, в частности ФРГ, Чехия, Словакия, Австрия, Польша, заявили, что поставки остаются на прежнем уровне, и газ поступает в полном объеме.