Сомалийские пираты захватили египетское судно Blue Star

Сомалийские пираты захватили египетское торговое судно Blue Star, на борту которого находятся 28 человек, сообщил замминистра иностранных дел Египта по консульским вопросам Ахмед Ризк, пишет РИА новости.

"В настоящее время судно контролируют пираты", - сказал он. Ризк добавил, что пираты уводят египетское судно к сомалийским берегам. В захвате участвовали порядка 15 человек, оснащенные, по сведениям египетской стороны, "не только стрелковым оружием". По словам дипломата, судно перевозило крупную партию сельскохозяйственных удобрений.

Египетские власти уже приступили к контактам с целью освобождения судна и его команды, сообщил замминистра иностранных дел.