В новогоднюю ночь израильские ВВС расстреляли мечеть в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли сегодня ночью ракетный удар по мечети Аль-Уммари в лагере беженцев Джабалия, в северной части сектора Газа. Эта шестая по счету мечеть, подвергнувшаяся атаке с воздуха за пять дней военной операции, сообщает ИТАР-ТАСС. Территория религиозного объекта, якобы, служила укрытием для боевиков и использовалась для хранения боеприпасов.

Воздушный рейд совершен также на дом в центре Рафаха, на юге сектора. В нем проживал один из полевых командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - вооруженного крыла исламского движения ХАМАС.

Кроме того, был нанесен удар по зданию Палестинского законодательного совета в центре Газы. Как сообщил спутниковый телеканал "Аль-Джазира", атака была предпринята в момент, когда в городе Тир, на юге Ливана, открылось экстренное заседание Межарабского парламента, участники которого собрались, чтобы потребовать от своих европейских коллег возвысить голос в защиту палестинцев.

Вместе со зданием парламента разрушены также здания министерств юстиции и образования. За истекшую ночь число погибших в Газе достигло 400 человек, свыше 2000 получили ранения.