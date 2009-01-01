Путин: контракт на транзит газа через Украину не подлежит изменениям

Контракт на транзит газа из России в Европу через Украину действует до конца 2010 года и изменениям не подлежит; в случае его аннулирования Украиной последствия для Киева будут тяжелыми, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в среду вечером на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым.

"Этот контракт действует до 31 декабря 2010 года и никаким изменениям не подлежит", - заявил Путин.

"Если же наши партнеры объявляют о том, что они не собираются выполнять условия подписанного ранее контракта, то значит, они собираются его аннулировать. Но это уже совершенно другая история с весьма, на мой взгляд, тяжелыми последствиями для самой транзитной страны. И не только в отношениях уже с Россией как поставщиком, но и в отношениях с нашими потребителями в странах Европейского Союза", - сказал премьер.

Он напомнил, что контракт между украинскими и российскими партнерами о транзите газа в Европу по ставке 1,6 доллара за тысячу кубометров на 100 километров действует с апреля 2007 года.

"Украинские партнеры официально уведомили нас о том, что при неподписании контракта на поставку газа в саму Украину она будет препятствовать транзиту нашего продукта основным потребителям в Западной Европе", - сообщил Путин Медведеву.

"Мы считаем, что такая постановка вопроса является абсолютно некорректной ни с экономической, ни с юридической точек зрения", - сказал премьер-министр.

По его словам, учитывая наличие действующего контракта о транзите, прежде всего это некорректно с юридической точки зрения.

Медведев выразил надежду, что в Украине "здравый смысл возобладает, и соответствующие поправки будут внесены".

В свою очередь, Путин сказал, что тоже на это рассчитывает.

РИА “Новости”