Кандидат Трампа в Верховный суд раскритиковал его за Twitter

Выдвинутый президентом США в судьи Верховного Суда Нил Горсач раскритиковал его посты в "Твиттере". Речь идет о сообщениях, в которых Трамп нападает на судью Джеймса Робарта, наложившего запрет на скандальный антииммиграционный указ. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Ранее Трамп назвал судью "так называемым судьей" и сказал, что все возможные атаки террористов на территории США будут на его совести.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он в "Твиттере".

Нил Горсач назвал высказывания Трампа о судье"деморализующими и обескураживающими".

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами.