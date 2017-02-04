Суд приостановил действие миграционного указа Трампа

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

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Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение приостановить действие указа, назвал его свидетельством торжества закона в США. Он добавил, что теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами.

По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.