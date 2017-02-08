Сенатор США предлагает отменить лотерею Green card и сократить количество разрешений на проживание

Об этом он рассказал ряде американских СМИ, передает Голос Америки.

Законопроект под названием “Reforming American Immigration for Strong Employment” (Реформа иммиграции в США ради усиления трудоустройства - ред.) должен быть представлен в Сенат во вторник.

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Предлагаемый сенатором законопроект предусматривает уменьшение количества разрешений на постоянное проживание и работу в США с почти миллиона в год до около 500 000, а его целью является содействие американским гражданам в трудоустройстве и/или условий труда, которых осложнились из-за значительного уровня рабочей миграции в США. Об этом Коттон рассказал в интервью консервативному американскому изданию Breitbart News.

"В течение нескольких десятилетий мы стали свидетелями падения заработной платы в секторе низкоквалифицированной рабочей силы на 20% - это для лиц без школьного образования, и на 2% для тех, кто имеет диплом о школьном образовании”, - рассказал Коттон изданию . “Те, кто имеет высшее образование не имеют этих проблем. В то же время мы наблюдаем рекордную иммиграцию - значительная ее составляющая - это неквалифицированные рабочие. Конечно подобный уровень иммиграции влияет на количество вакансий для рабочего класса и заработную плату в сфере малоквалифицированного труда. Поэтому я думаю, что мы должны переориентировать нашу систему иммиграции так, чтобы она защищала американских граждан".

"Дебаты об иммиграции, главным образом, касаются нелегальной иммиграции, безопасности и деятельности пограничников, но мы имеем систему легальной иммиграции, которая не работает в интересах американских рабочих. Рабочий класс, люди, которые работают руками, занимаются физическим трудом уже десятки лет, не видели повышения заработной платы", - считает сенатор.

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"Одновременно мы наблюдаем рекордные уровни иммиграции в последние десятилетия. Ежегодно выдается миллион "зеленых карт" (Green card). Это означает, что ежегодно в страны прибавляется количество людей, сопоставимое с населением штата Монтана... Почти ни одна из этих "зеленых карт" не выдается с учетом квалификации, реальной экономической потребности США. В результате приезжие конкурируют за рабочие вакансии и зарплата в секторе не растет", - также рассказал Коттон каналу Fox.

Законопроект Коттона также предусматривает полную отмену диверсификационной лотереи, участники которой могут выиграть "зеленую карту".

"Диверсификационная лотерея не выполняет никакой четкой гуманитарной или экономической функции. Эта политика больше не приносит пользы", - заявил Коттон изданию Breitbart.