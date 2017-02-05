В США начали выполнять решение суда о приостановлении действия миграционного указа Трампа

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Внешнеполитическое ведомство сегодня восстановило действие порядка 60 тыс. ранее аннулированных виз, которые были выданы гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Если визы действительны, граждане семи стран, подпавших под указ Трампа, вновь могут въезжать на территорию США, заявил представитель Госдепартамента. Министерство национальной безопасности заявило, что граждане этих стран вновь будут допускаться в Соединенные Штаты.

Вместе с тем ожидается, что уже в тот же день американский президент подаст апелляцию на решение суда. На своей странице в Twitter Трамп назвал его "нелепым" и пообещал его отменить.

Читайте также"Мы говорим нет": в Берлине и Лондоне прошли акции протеста против Трампа

Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) принял постановление, налагающее временный запрет в масштабах всей страны на исполнение президентского указа, который ужесточал иммиграционный режим и запрещал въезд в США в течение ближайших 90 дней для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Суд постановил снять ограничения незамедлительно.

Как сообщал УНИАН, Трамп 27 января подписал распоряжение, согласно которому на неопределенный срок приостанавливается прием беженцев из Сирии. Все остальные программы по приему беженцев приостановлены на 120 дней. Также указ запрещает въезд в США всем гражданам семи мусульманских стран на 90 дней.

После подписания указа в США прошли многотысячные акции протеста против решения Трампа.