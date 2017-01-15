В Бразилии во время тюремного бунта убиты более 30 человек

Полицейские вошли на территорию тюрьмы в северо-восточном штате Риу-Гранди-ду-Норти, где еще накануне вооруженные заключенные вырвались из своих камер. Об этом со ссылкой на полицию передает Deutsche Welle.

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На территории тюрьмы полиция обнаружила, что часть погибших узников была обезглавлена. Похожие инциденты случались и в ходе других недавних тюремных беспорядков в стране.

Общее количество убитых с начала 2017 года в ходе беспорядков заключенных достигло 116 человек. Бунты связывают с противостоянием двух крупнейших наркокартелей страны, один из которых базируется в Рио-де-Жанейро, а другой - в Сан-Паулу.

Как сообщал УНИАН, 6 января в штате Рорайма на севере Бразилии были убиты по меньшей мере 33 заключенных. Группе заключенных удалось взломать замки в камерах и проникнуть в другое крыло здания. Большинство жертв были обезглавлены, некоторые из них были расчленены. Убийства были совершены спустя несколько дней после того, как в тюрьме произошел бунт, в результате которого погибли 56 человек.