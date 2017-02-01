В Иране заявляют, что их ракетные испытания не нарушают резолюцию ООН

Об этом сообщает Радио Свобода.

31 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифе заявил, что испытания, которые проводит его страна, не нарушают международных обязательств.

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Тегеран настаивает, что проведение ракетных испытаний «в общем», резолюцией не запрещены.

Как сообщал УНИАН, Иран 29 января во второй раз совершил тестовый запуск баллистической ракеты средней дальности, которая может нести ядерный заряд.