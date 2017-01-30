Юнкер: Время для изменения санкций против России не пришло
20:27, 30 января 2017Мир
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В Европейском союзе на данный момент не рассматривают никаких вариантов изменения решения относительно санкций в отношении России.
Юнкер / REUTERS
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе, передает "ЕвроПравда".
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"Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений)", - сказал Юнкер.
Напомним, ранее в Белом доме также заявили, что не приняли решения о судьбе санкций против России.
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