Юнкер: Время для изменения санкций против России не пришло

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе, передает "ЕвроПравда".

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"Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений)", - сказал Юнкер.

Напомним, ранее в Белом доме также заявили, что не приняли решения о судьбе санкций против России.