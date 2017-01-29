В Кремле не определились, обсуждал ли Путин с Трампом санкции

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в своем Twitter сделал два противоречивых заявления по поводу обсуждения антироссийских санкций во время первого телефонного разговора двух лидеров.

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Почти одновременно с пресс-релизом по итогам разговора двух президентов Песков сообщил: "Путин и Трамп обсудили санкции: "подчеркнули важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей".

Путин и Трамп обсудили санкции: "подчеркнули важность восстановления взаимовыгодных торго-экономических связей" — Дмитрий Песков (@peskov_official) January 28, 2017

Спустя несколько часов Дмитрий Песков заявил, что "Путин и Трамп не обсуждали тему отмены санкций".

Путин и Трамп не обсуждали тему отмены санкций. — Дмитрий Песков (@peskov_official) January 28, 2017

Пресс-служба Кремля в официальном релизе по переговорам вопрос санкций прямо не упоминает.

«Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений», - рассказали в пресс-службе, отметив, что президенты собираются проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Ранее и сам Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций "слишком рано".