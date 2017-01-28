Трамп подписал указ о "перестройке" Вооруженных сил

Новый указ Трамп подписал в Пентагоне после церемонии приведения к присяге нового министра обороны Джеймса Мэттиса, передает Associated Press.

По словам Трампа, указ о Вооруженных силах включает меры по строительству новых самолетов, кораблей и средств для мужчин и женщин в форме.

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Трамп также заявил, что «перестройка» призвана «заверить в том, что военные за принесенные ими жертвы получат поддержку со стороны государства», пишет CNN.

В начале декабря Трамп выступил с критикой стоимости истребителей F-35, которые планировал закупить Пентагон. Он заявил, что после его вступления в должность президента «миллиарды долларов могут и будут сэкономлены» на военных и других закупках США.