Шварценеггер хочет стать президентом США

Губернатор Калифорнии и знаменитый киноактер Арнольд Шварценеггер изъявил желание стать президентом США, если это позволит американская конституция.

Отвечая на вопрос телеканала CBS, хотел ли он быть президентом, А.Шварценеггер ответил: "Да, разумеется". "Я всегда стремлюсь к следующей большой цели", -признался "Терминатор" в интервью.

А.Шварценеггер родился в Австрии и получил гражданство США в 1983г. Между тем конституция США разрешает баллотироваться в президенты страны лишь "гражданам Соединенных Штатов по рождению".

Губернатором Калифорнии А.Шварценеггер впервые был избран в 2003г., после чего переизбирался в 2006г. Несмотря на то что А.Шварценеггер был избран как кандидат от Республиканской партии, он активно критиковал администрацию президента США Джорджа Буша, прежде всего, за экологическую политику. Тем не менее за последние два года политический рейтинг кинозвезды упал с 60% до 40% в связи с тяжелым финансовым положением подведомственного ему штата. Огромный бюджетный дефицит Калифорнии, проецируемый на уровне в 40 млрд долл. через полтора года, вынудил губернатора объявить в штате "чрезвычайное финансовое положение".

Эхо Москвы