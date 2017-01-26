Кандидат в послы США при ЕС прогнозирует скорую "смерть" евро – ВВС

Профессор Тед Мэллок, которого Дональд Трамп, предположительно, может назначить послом в Евросоюзе, прогнозирует "смерть" евро в ближайшие полтора года. Об этом он заявил в интервью ВВС.

Читайте также"Смерть путинской России": экс-агент КГБ назвал шаги Трампа, которые ударят по России

Он также сказал, что Великобритания могла бы заключить с США "удовлетворительный для обеих сторон" торговый договор в течение трех месяцев.

Мэллок считает, так называемый "чистый", или "жесткий", Brexit был бы лучшим вариантом для Великобритании.

По словам Мэллока, как только Британия выйдет из общего рынка и таможенного союза, она сможет игнорировать "брюссельскую бюрократию" и заключить торговый договор сама. А любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном была бы абсурдна, как если бы муж "пытался запретить свой жене завести любовника".

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может оказаться первым иностранным лидером, который встретится с новым американским президентом. Она отправляется в Вашингтон в пятницу. Среди прочего, оба лидера обсудят возможность заключения торгового договора между США и Британией.

"Я хотел бы напомнить, что большая часть сделок о слиянии или приобретении компаний заключается примерно за три месяца", - сказал профессор Мэллок.

"По-моему, если отрезать [от этого процесса] бюрократов, то на это не уйдет ни двух, ни семи лет. Конечно, следует разрешить разногласия и пойти на определенные компромиссы, но это возможно", - продолжил Тед Мэллок.

"Соглашение не будет подписано в Вашингтоне в эту пятницу, но может быть заключено рамочное соглашение, которое позволит назначенным людям начать переговоры за закрытыми дверьми, и на это может уйти всего 90 дней".

Издание отмечает, что, хотя это еще не подтверждено официально, практически все обозреватели убеждены, что Дональд Трамп хочет назначить Мэллока послом в Европейский союз.